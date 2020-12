Barcellona Juventus probabili formazioni, tornano Morata e Arthur titolari (Di domenica 6 dicembre 2020) Barcellona Juventus probabili formazioni – Neanche il tempo di metabolizzare un Derby altalenante, per prestazione e risultato, che subito la testa va alla Champions League. Martedi la Juventus vola in Spagna per sfidare il Barcellona di Messi al Camp Nou. Ultima sfida del girone di Champions, con i bianconeri che hanno bisogno di vincere con 3 gol di scarto per prendersi il primo posto. Sarà finalmente Messi contro Ronaldo. Barcellona Juventus probabili formazioni, chi gioca PIrlo si affida di nuovo alla collaudata coppia offensiva Ronaldo-Morata: lo spagnolo rientra dopo la squalifica in campionato, torna in panchina Dybala. Chiesa a destra, con Ramsey dalla parte opposta. Coppia mediana formata da ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 6 dicembre 2020)– Neanche il tempo di metabolizzare un Derby altalenante, per prestazione e risultato, che subito la testa va alla Champions League. Martedi lavola in Spagna per sfidare ildi Messi al Camp Nou. Ultima sfida del girone di Champions, con i bianconeri che hanno bisogno di vincere con 3 gol di scarto per prendersi il primo posto. Sarà finalmente Messi contro Ronaldo., chi gioca PIrlo si affida di nuovo alla collaudata coppia offensiva Ronaldo-: lo spagnolo rientra dopo la squalifica in campionato, torna in panchina Dybala. Chiesa a destra, con Ramsey dalla parte opposta. Coppia mediana formata da ...

FlowerM91459788 : @juventusfc J . T . C. Dallo JUVENTUS - TRAINING - CENTER L ' allenamento della JUVE , per preparare : : JUVE - BARCELLONA - Gabri_Juventus : De Ligt potrebbe riposare contro il Barcellona. In attacco torna Morata affianco a Cristiano Ronaldo. #Juve #Juventus #Deligt - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Barcellona, si ferma #Dembelè a due giorni dalla sfida di #ChampionsLeague con la #Juventus - Gabri_Juventus : RT @forumJuventus: Qui Barcellona: infortunio per Dembele, salterà la sfida con la Juve ?? - sportface2016 : #Barcellona, infortunio muscolare per #Dembele: a rischio per la Juventus -