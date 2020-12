Babbaalrum | spettacolo in diretta facebook l’11 dicembre

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –è un’associazione non profit il cui nome derivamente da una espressione dialettale usata da un paziente nei confronti di un medico che lo aveva in cura: “professò siete come un babbà al rum”. L’associazione è Opera Segno della Caritas Diocesana di Avellino, iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Avellino e al Registro A.P.S. della Regione Campania ed è da anni presente con la propria azione sociale nel territorio irpino. Il target di intervento è rappresentato da ammalati neoplastici indigenti irpini nei cui confronti si cerca di dare dignità alla loro vita alleviandone le sofferenze. Le attività dell’associazione: -sono stati aiutati irpini, indigenti, affetti da neoplasie con un costo di € 205.600 -sono stati aiutati paz. neoplastici zone terremotate Emilia e Centro Italia con € ...