Atalanta, tutti negativi al Covid compreso Gosens disponibile per l’Ajax (Di domenica 6 dicembre 2020) Il nuovo test a cui è stato sottoposto tutto il gruppo dell'Atalanta sabato pomeriggio ha dato esito negativo, compreso Gosens, che potrebbe essere dunque recuperato per la Champions League per mercoledì contro l'Ajax. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Il nuovo test a cui è stato sottoposto tutto il gruppo dell'sabato pomeriggio ha dato esito negativo,, che potrebbe essere dunque recuperato per la Champions League per mercoledì contro l'Ajax. ITA Sport Press.

reportrai3 : Partita Atalanta-Valencia 19/02 focolaio Covid? Procura di Bergamo acquisisce elenco tifosi. Ricerca #Report… - ItaSportPress : Atalanta, tutti negativi al Covid compreso Gosens disponibile per l'Ajax - - Stefano_Steve85 : @stillejovattene @constantinesimo @DiMarzio per la Champions si, ma per il campionato è un problema per l'Atalanta.… - cippiriddu : Udinese-Atalanta non si gioca. Un pensiero per tutti i tifosi che con questo gelo e la pioggia sono andati allo sta… - sportli26181512 : Atalanta, colpo di scena: Gosens negativo, nessun positivo: Sono risultati tutti negativi i tamponi a cui sono stat… -