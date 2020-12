Arcuri: "Vaccini anche ai migranti. Stessi diritti degli italiani" (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galici Arcuri prepara il piano per le vaccinazioni: "Chi non è clandestinamente nelle nostre strade potrà avere l'antidoto" Domenico Arcuri, commissario straordinario per i Vaccini in Italia, questo pomeriggio è stato ospite di Lucia Annunziata nel suo Mezz'ora in più, programma in onda la domenica su Rai3. Il tema principale dell'intervista non potevano che essere i Vaccini. Il commissario ha cercato di affrontare tutto ciò che riguarda la campagna vaccinale che il governo sta predisponendo per iniziare con la prima tornata di somministrazione già a partire dal primo trimestre del 2021. "Se i tempi saranno rispettati penso che entro settembre potremo vaccinare fino a 60 mln di italiani", ha detto Domenico Arcuri a Lucia Annunziata. Il commissario ha accennato ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galiciprepara il piano per le vaccinazioni: "Chi non è clandestinamente nelle nostre strade potrà avere l'antidoto" Domenico, commissario straordinario per iin Italia, questo pomeriggio è stato ospite di Lucia Annunziata nel suo Mezz'ora in più, programma in onda la domenica su Rai3. Il tema principale dell'intervista non potevano che essere i. Il commissario ha cercato di affrontare tutto ciò che riguarda la campagna vaccinale che il governo sta predisponendo per iniziare con la prima tornata di somministrazione già a partire dal primo trimestre del 2021. "Se i tempi saranno rispettati penso che entro settembre potremo vaccinare fino a 60 mln di", ha detto Domenicoa Lucia Annunziata. Il commissario ha accennato ...

