Anticipazioni Un posto al sole martedì 8 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 6 dicembre 2020)– Giulia vs Renato: Giulia attacca Renato per non aver saputo controllare suo figlio. Secondo l’uomo ormai non è più compito suo dato che il ragazzo è diventato un uomo. Inoltre crede che sia inutile arrivati a questo punto cercare il colpevole piuttosto preferisce concentrarsi sulle soluzioni. In siffatto contesto Giulia gli chiede scusa per averlo attaccato. Condivide il suo pensiero e spera solo che non sia nulla di grave. L'articolo News Programmi Tv.