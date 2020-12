Allerta rossa per i fiumi in Emilia, il Panaro ha rotto gli argini, evacuate decine di case nel modenese – I video (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Panaro è esondato. Il fiume ha rotto gli argini questa mattina nel territorio comunale di Castelfranco Emilia, vicino a Nonantola e Modena, e ha allagato tutta l’area circostante. decine di case sono state evacuate e tre grandi strutture sportive sono state allestite per l’accoglienza degli sfollati – almeno venti famiglie fino ad ora – nel rispetto delle norme di distanziamento stabilite per l’epidemia da Coronavirus. Vigili del fuoco e Protezione civile sono al lavoro per assistere la popolazione. Danni anche alla rete ferroviaria tra Castelfranco e Modena, tratto rimasto chiuso per diverse ore e ancora osservato speciale, e a quella stradale. Diverse strade allagate restano chiuse alla circolazione. La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha ... Leggi su open.online (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilè esondato. Il fiume hagliquesta mattina nel territorio comunale di Castelfranco, vicino a Nonantola e Modena, e ha allagato tutta l’area circostante.disono statee tre grandi strutture sportive sono state allestite per l’accoglienza degli sfollati – almeno venti famiglie fino ad ora – nel rispetto delle norme di distanziamento stabilite per l’epidemia da Coronavirus. Vigili del fuoco e Protezione civile sono al lavoro per assistere la popolazione. Danni anche alla rete ferroviaria tra Castelfranco e Modena, tratto rimasto chiuso per diverse ore e ancora osservato speciale, e a quella stradale. Diverse strade allagate restano chiuse alla circolazione. La protezione civile dell’-Romagna ha ...

"L'onda di piena sul torrente Baganza è passata e l'acqua sta defluendo nel torrente Parma anche grazie alle manovre effettuate sulla cassa di espansione. La situazione è ampiamente sotto controllo an ...

L'allarme è per piene dei fiumi, frane, vento e mareggiate. Poi una settimana instabile con temperature superiori alla media ...

"L'onda di piena sul torrente Baganza è passata e l'acqua sta defluendo nel torrente Parma anche grazie alle manovre effettuate sulla cassa di espansione. La situazione è ampiamente sotto controllo an ...