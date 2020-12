Volley femminile, salta la panchina di Busto Arsizio. Marco Fenoglio non è più l’allenatore delle Farfalle (Di sabato 5 dicembre 2020) salta la panchina di Busto Arsizio. Il tecnico Marco Fenoglio e la UYBA hanno comunicato di aver consensualmente interrotto il proprio rapporto di collaborazione. Il divorzio era nell’aria dopo i deludenti risultati degli ultimi giorni e nel tardo pomeriggio odierno è stato ufficializzato dalla società lombarda. Le Farfalle sono reduci dalle due sconfitte nel girone eliminatorio di Champions League contro Scandicci e Schwerin, con la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale seriamente compromessa. Le cose non vanno meglio in Serie A1 per Alessia Gennari e compagne, soltanto decime in classifica con appena 10 punti all’attivo e 3 vittorie complessive, tra l’altro ben quattro ko e un solo successo nelle ultime cinque uscite in campionato. Il matrimonio tra ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020)ladi. Il tecnicoe la UYBA hanno comunicato di aver consensualmente interrotto il proprio rapporto di collaborazione. Il divorzio era nell’aria dopo i deludenti risultati degli ultimi giorni e nel tardo pomeriggio odierno è stato ufficializzato dalla società lombarda. Lesono reduci dalle due sconfitte nel girone eliminatorio di Champions League contro Scandicci e Schwerin, con la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale seriamente compromessa. Le cose non vanno meglio in Serie A1 per Alessia Gennari e compagne, soltanto decime in classifica con appena 10 punti all’attivo e 3 vittorie complessive, tra l’altro ben quattro ko e un solo successo nelle ultime cinque uscite in campionato. Il matrimonio tra ...

OA_Sport : Volley femminile, salta la panchina di Busto Arsizio. Marco Fenoglio non è più l’allenatore delle Farfalle - RaiSport : #Pallavolo femminile ?? #Perugia ospita #Novara per il recupero della decima giornata di Serie A1 Match in diretta d… - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: #Chieri si aggiudica il recupero contro #Bergamo in tre set. La cronaca del… - Fabiomel11 : @CapitanoPaolo90 Secondo me dovrebbero cambiare le regole, come per volley e basket femminile; personalmente adoro… - blab_live : #Volley, A1 maschile #Superlega e femminile: il programma e i #pronostici del weekend -