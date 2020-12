Suarez, Paratici: "De Micheli? Un'amica. Sono tranquillo, rifarei tutto" (Di sabato 5 dicembre 2020) Torino, 5 dicembre 2020 " In casa Juventus continua a tenere banco lo strascico di polemiche nato dall' inchiesta sulle presunte irregolarità commesse per facilitare l'esame di italiano sostenuto da ... Leggi su quotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Torino, 5 dicembre 2020 " In casa Juventus continua a tenere banco lo strascico di polemiche nato dall' inchiesta sulle presunte irregolarità commesse per facilitare l'esame di italiano sostenuto da ...

ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - ZZiliani : Ricapitolando. #Paratici si fa dare dalla Ministra De Micheli, piacentina come lui, il contatto di Frattasi, capo G… - ZZiliani : La #Juventus ha problemi con la Ndrangheta in Curva ed è colpa di #Marotta. Ha problemi con l'esame di Suarez ed è… - GabriPrignoli : RT @FBiasin: Domanda dell'ottimo Marco Cattaneo a #Paratici sul caso-#Suarez: 'Potendo tornare indietro rifarebbe le stesse cose?'. 'Assol… - nobilta_miseria : RT @CrashNC88: Qui a molti sfugge un dettaglio non di poco conto. La #Juventus ad un certo punto ha mollato #Suarez dopo che #Paratici avev… -