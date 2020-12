SPAL-Pisa 4-0: poker dei padroni di casa (Di sabato 5 dicembre 2020) SPAL-Pisa 4-0.Questo il risultato della gara, valida per la 10° giornata di Serie B, al Paolo Mazza di Ferrara, disputatasi sabato 5 dicembre alle 14.00. Gli estensi hanno sconfitto 4 a 0 il Pisa, ottenendo la loro sesta vittoria consecutiva, grazie alla doppietta di Paloschi e alle reti di Tomovic e Di Francesco. Altra sconfitta invece per la squadra di D’Angelo che nella scorsa giornata aveva subito il poker da parte del Cittadella. I toscani hanno ottenuto solo 7 punti in 9 partite, mentre la SPAL consolida il secondo posto, a -2 dalla capolista Salernitana. I padroni di casa sono andati in vantaggio già al 14? minuto con Paloschi, che ha subito raddoppiato al 17?. Nella ripresa le reti di Tomovic e Paloschi hanno reso vane le speranze di rimonta del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020)4-0.Questo il risultato della gara, valida per la 10° giornata di Serie B, al Paolo Mazza di Ferrara, disputatasi sabato 5 dicembre alle 14.00. Gli estensi hanno sconfitto 4 a 0 il, ottenendo la loro sesta vittoria consecutiva, grazie alla doppietta di Paloschi e alle reti di Tomovic e Di Francesco. Altra sconfitta invece per la squadra di D’Angelo che nella scorsa giornata aveva subito ilda parte del Cittadella. I toscani hanno ottenuto solo 7 punti in 9 partite, mentre laconsolida il secondo posto, a -2 dalla capolista Salernitana. Idisono andati in vantaggio già al 14? minuto con Paloschi, che ha subito raddoppiato al 17?. Nella ripresa le reti di Tomovic e Paloschi hanno reso vane le speranze di rimonta del ...

