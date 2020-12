Seppellì viva la fidanzata e vuole uscire dal carcere. Ira della famiglia: "È un killer" (Di sabato 5 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio La sorella di Noemi Durini, la 16enne uccisa dal fidanzato di 18 anni, si sfoga su Facebook: "Non si può concedere la libertà ad un killer" "Non ha rubato una caramella, non ha rubato un’auto, non ha spacciato, ha ucciso. Non può uscire dal carcere, è un oltraggio alla memoria di Noemi". Sono le parole di Benedetta Durini, sorella di Noemi, la 16enne di Specchia che, il 3 settembre 2017, fu seppellita viva dal fidanzato 18enne Lucio Marzo. Il ragazzo, condannato per l'omicidio a 18 anni e 8 mesi di carcere, potrebbe godere del beneficio di lavorare fuori dal carcere una volta scontata un terzo della pena. L'indiscrezione, in realtà un'ipotesi ventilata dal difensore del giovane, ha mandato su tutte le furie la famiglia ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio La sorella di Noemi Durini, la 16enne uccisa dal fidanzato di 18 anni, si sfoga su Facebook: "Non si può concedere la libertà ad un" "Non ha rubato una caramella, non ha rubato un’auto, non ha spacciato, ha ucciso. Non puòdal, è un oltraggio alla memoria di Noemi". Sono le parole di Benedetta Durini, sorella di Noemi, la 16enne di Specchia che, il 3 settembre 2017, fu seppellitadal fidanzato 18enne Lucio Marzo. Il ragazzo, condannato per l'omicidio a 18 anni e 8 mesi di, potrebbe godere del beneficio di lavorare fuori daluna volta scontata un terzopena. L'indiscrezione, in realtà un'ipotesi ventilata dal difensore del giovane, ha mandato su tutte le furie la...

