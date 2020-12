Selvaggia Roma Michelazzo | succoso retroscena | «Ci siamo prese a calci | nel vero senso della parola»

(Di sabato 5 dicembre 2020) Si riaccendono i riflettori sulle protagoniste di unabagarre che più ha tenuto banco su riviste e siti di gossip, nonché programmi televisivi, monopolizzati (e per quanto!) dalla telenovela Pratigate: interpreti, a diverso titolo,, attuale concorrente del GF Vip, e l’ormai rivale Eliana. Coinvolte nella vicenda, l’agente e l’influencer – dopo essere state molto intime – se ne son dette (e fatte) di tutti i colori. A rivelare succosisu quanto accaduto tra le due è stata proprio la, affidatasi per l’occasione alle pagine di Novella 2000. Leggi anche >> Mercedesz Henger sente gli audio tra Lucas Peracchi e: «Che schifo…»Eliana ...

trash_italiano : Ragazzi ma visto che tanto le percentuali sono sballate A QUESTO PUNTO PORTIAMO SELVAGGIA ROMA ALLA VITTORIA E MAND… - trash_italiano : Selvaggia Roma e il prigioniero di Azkaban. #HarryPotter #GFVIP - Notiziedi_it : Chi è Selvaggia Roma? Età, fidanzato e Instagram - Notiziedi_it : Andrea Zelletta nomina Selvaggia Roma e scatena la sua reazione piccata - louna_da_silva : @Lidoroma AMO MA SE SELVAGGIA ROMA SI È DATA DA SOLA R COGMNOME ROMA, PERCHE PRIMA SE CHIAMAVA SABRINA HADDAJI MA C… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Roma

Grande Fratello

Come finisce il racconto di Romulus? Ecco la spiegazione del finale di stagione in onda venerdì 4 dicembre su Sky Atlantic!Giorgia Migliorati, fidanzata di Enock Barwuah, i due stanno ancora insieme? La coppia è stata messa in discussione all'interno della Casa.