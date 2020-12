Roma Sassuolo, probabili formazioni - Giallorossi pensano al turnover, tra i neroverdi ancora fuori Caputo e Defrel (Di sabato 5 dicembre 2020) Arrivano da due giornate da dimenticare Roma e Sassuolo, entrambe sconfitte la scorsa settimana rispettivamente dal Napoli e dall'Inter. L'obiettivo per entrambe è quello di ricominciare a macinare ... Leggi su modenatoday (Di sabato 5 dicembre 2020) Arrivano da due giornate da dimenticare, entrambe sconfitte la scorsa settimana rispettivamente dal Napoli e dall'Inter. L'obiettivo per entrambe è quello di ricominciare a macinare ...

OfficialASRoma : In #RomaSassuolo della scorsa stagione, @HenrikhMkh ha segnato il suo primo gol in giallorosso ?? Ed era anche il s… - ZZiliani : La classifica di Serie A com'è per me, o come sarebbe se il campionato non avesse il verme. Milan 23 Napoli 18* In… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: L'attaccante del #Sassuolo è solo l'ultimo dei promessi (mai) sposi dei giallorossi ? @spadoni_giacomo - ilRomanistaweb : L'attaccante del #Sassuolo è solo l'ultimo dei promessi (mai) sposi dei giallorossi ? @spadoni_giacomo - InfoasromaIt : Roma-Sassuolo - CONFERENZA STAMPA - Roberto De Zerbi - Ore 14 ?? -