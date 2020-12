Retroscena TPI – Nel M5S si prepara la scissione dei ribelli | “C’è spazio a sinistra”

Leggi su tpi

(Di sabato 5 dicembre 2020) “Il malcontento all’interno del M5S è a livelli altissimi. Diventando sempre più partito e sempre più centrista, il Movimento ha lasciato un grandevuoto. Che potrà essere colmato da una nuova iniziativa politica, finalmente più a sinistra dei 5S“, spiegano a TPI fonti vicine al Movimento. E questo suona come l’ennesimo terremoto, in giorni complicati per i pentastellati per diversi motivi. Prima di tutto gli scontri interni sul Mes e quella lettera firmata da una fronda che vede “il fondo salva-stati come il peggior errore storico”; poi la maxi consulenza da poco meno di due milioni e quattrocentomila euro lordi incassati negli ultimi tre anni dalla Philip Morris che imbarazza la Casaleggio Associati e – in ultimo, non per decibel di rumore creato, ma solo in ordine di tempo – ladal Movimento da parte di quattro europarlamentari, gli ...