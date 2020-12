MotoGP, Petrucci: "Il 2021 cruciale per me" (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 2021 sarà l'anno delle novità per Danilo Petrucci , atteso dalla KTM dopo aver corso per due stagioni nel team ufficiale Ducati. Dalla GP20 alla RC16, un cambio radicale che Danilo non vede l'ora ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 5 dicembre 2020) Ilsarà l'anno delle novità per Danilo, atteso dalla KTM dopo aver corso per due stagioni nel team ufficiale Ducati. Dalla GP20 alla RC16, un cambio radicale che Danilo non vede l'ora ...

motosprint : #MotoGP, #Petrucci: “Il 2021 cruciale per me” ???? - CSmeraldaOff : Motorally 2020, Danilo Petrucci pronto per la tappa in Sardegna. #CampionatoItalianoMotorally #CostaSmeralda… - corsedimoto : MOTOGP - Danilo #Petrucci vestirà i colori #KTM Tech3 nella stagione #MotoGP 2021. Per l'ex Ducati sarà un anno dec… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Preparazione a due e quattro ruote per @Petrux9 , @ValeYellow46 e @FrankyMorbido12 - - motograndprixit : #MotoGP | Preparazione a due e quattro ruote per @Petrux9 , @ValeYellow46 e @FrankyMorbido12 -… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Petrucci MotoGP, Danilo Petrucci: "KTM può essere la mia ultima chance" Corse di Moto MotoGP, Petrucci: “Il 2021 cruciale per me”

L'ex pilota Ducati ha raccontato le sue aspettative in vista del cambio di casacca che lo aspetta l'anno prossimo, consapevole di essere in una fase chiave della sua esperienza in MotoGP ...

Rally Sandalion, la nuova sfida a due ruote di Danilo Petrucci

Il ternano, dopo aver salutato definitivamente la “rossa”, affronta la prima sfida in sella alla KTM in una nuova affascinante prova all’insegna dell’off road ...

L'ex pilota Ducati ha raccontato le sue aspettative in vista del cambio di casacca che lo aspetta l'anno prossimo, consapevole di essere in una fase chiave della sua esperienza in MotoGP ...Il ternano, dopo aver salutato definitivamente la “rossa”, affronta la prima sfida in sella alla KTM in una nuova affascinante prova all’insegna dell’off road ...