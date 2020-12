Meteo, maltempo in arrivo sull’Italia: cadrà anche la neve (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Meteo ci riserva un weekend all’insegna del brutto tempo. sull’Italia piaggia forte e anche la neve che cadrà copiosa L’inverno sta arrivando a vele spiegate sull’Italia. Abbiamo avuto già qualche accenno negli scorsi giorni di freddo, pioggia e neve ma nelle prossime ore tutto si intensificherà. L’Italia è destinata a vivere un week-end all’insegna L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 5 dicembre 2020) Ilci riserva un weekend all’insegna del brutto tempo.piaggia forte elachecopiosa L’inverno sta arrivando a vele spiegate. Abbiamo avuto già qualche accenno negli scorsi giorni di freddo, pioggia ema nelle prossime ore tutto si intensificherà. L’Italia è destinata a vivere un week-end all’insegna L'articolo proviene da YesLife.it.

DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - emergenzavvf : #Maltempo #Sardegna, migliorate le condizioni meteo, prosegue il lavoro di squadre e ruspe dei #vigilidelfuoco per… - NewSicilia : +++ ALLERTA METEO SICILIA +++ Allarme arancione per tutta la regione - I DETTAGLI #Newsicilia - GDS_it : Maltempo in arrivo in #Sicilia, domani #allertameteo arancione -