McKennie più Bonucci, derby alla Juve. Il Toro ribaltato nel finale (Di sabato 5 dicembre 2020) Vittoria in rimonta della Juve nel derby grazie ai colpi di testa firmati McKennie e Bonucci. Il Torino è stato a lungo in vantaggio, grazie a un gol di Nkolou al 9’ con un diagonale imprendibile e ha sfiorato subito dopo il raddoppio con Zaza (bravissimo Szczesny). Nel primo tempo la Juve troppo macchinosa (Ronaldo assist mai nel vivo) e sorprendentemente mai al tiro nello specchio con una certa pericolosità. Dybala non si è reso mai minaccioso, girando spesso troppo largo dalla porta. Prima dell’intervallo Belotti (generosissimo per tutta la gara) ha sfiorato il raddoppio con una girata acrobatica finita alta. Nella ripresa la Juve ha mantenuto l’inerzia, ma ha avuto poche occasioni per impensierire Sirigu. Su una situazione fortuita al 18’ Cuadrado ha trovato il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Vittoria in rimonta dellanelgrazie ai colpi di testa firmati. Il Torino è stato a lungo in vantaggio, grazie a un gol di Nkolou al 9’ con un diagonale imprendibile e ha sfiorato subito dopo il raddoppio con Zaza (bravissimo Szczesny). Nel primo tempo latroppo macchinosa (Ronaldo assist mai nel vivo) e sorprendentemente mai al tiro nello specchio con una certa pericolosità. Dybala non si è reso mai minaccioso, girando spesso troppo largo dporta. Prima dell’intervallo Belotti (generosissimo per tutta la gara) ha sfiorato il raddoppio con una girata acrobatica finita alta. Nella ripresa laha mantenuto l’inerzia, ma ha avuto poche occasioni per impensierire Sirigu. Su una situazione fortuita al 18’ Cuadrado ha trovato il ...

Olty86 : Mi sto riprendendo un po',ma non è possibile intissicarsi così tanto ogni partita! I cambi servivano prima e Pirlo… - pallina_22 : @luca_leoni1 @cippiriddu Luca,te che sei portiere(come me),non pensi che avrebbe potuto fare di più sul primo gol ?… - jerrylor : Comunque é vero che in Texas tutto é più grande. Vedi le palle di #mckennie - AleGobbo87 : RT @VlnN94: Se giacca e gilet è un allenatore (non si sa), McKennie non esce più dal campo - BrokenStev182 : @SalpadrinoT Infatti secondo me è molto più importante il goal di McKennie che il suo! -