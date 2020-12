Lopalco: 'Zona gialla non vuol dire essere fuori pericolo, siamo ancora in piena pandemia' (Di sabato 5 dicembre 2020) L'epidemiologo e assessore alla salute della Regione Puglia Pierluigi Lopalco ha spiegato che "essere in Zona gialla non significa essere fuori pericolo o che il virus è fuori gioco o più debole, è ... Leggi su globalist (Di sabato 5 dicembre 2020) L'epidemiologo e assessore alla salute della Regione Puglia Pierluigiha spiegato che "innon significao che il virus ègioco o più debole, è ...

