LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: Italia in corsa per il podio! Ora Dorothea Wierer! (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 L’Italia è comunque ampiamente in corsa per il podio e non era per niente scontato. Molto, se non tutto dipenderà ora dalla terza frazione di Dorothea Wierer! 15.51 Terza la Germania a 36?, quarta l’Ucraina a 37?4. Quinta l’Italia a 46?5: Irene Lardschneider è purtroppo crollata proprio nel finale. 15.51 La Francia, dopo due frazioni, è in testa con 9?1 sulla Svezia, che ora calerà le sorelle Oeberg. In pista Elvira, poi Hanna a chiudere. 15.49 Ricordiamo che l’Italia avrà Dorothea Wierer in terza frazione. Un jolly da sfruttare… 15.48 BRAVA IRENE! Lardschneider tiene il passo di Valj Semerenko: è insieme all’ucraina a 32?8 dalla vetta dopo 11,1 km. Su di loro si sta riportando la tedesca ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 L’è comunque ampiamente inper il podio e non era per niente scontato. Molto, se non tutto dipenderà ora dalla terza frazione di15.51 Terza la Germania a 36?, quarta l’Ucraina a 37?4. Quinta l’a 46?5: Irene Lardschneider è purtroppo crollata proprio nel finale. 15.51 La Francia, dopo due frazioni, è in testa con 9?1 sulla Svezia, che ora calerà le sorelle Oeberg. In pista Elvira, poi Hanna a chiudere. 15.49 Ricordiamo che l’avràWierer in terza frazione. Un jolly da sfruttare… 15.48 BRAVA IRENE! Lardschneider tiene il passo di Valj Semerenko: è insieme all’ucraina a 32?8 dalla vetta dopo 11,1 km. Su di loro si sta riportando la tedesca ...

LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Samuelsson sigla l'impresa. Lukas Hofer 16° dopo un ottimo avvio OA Sport LIVE da Kontiolahti per l'Inseguimento maschile: Johannes va a caccia di Tarjei, è scontro al vertice in casa Bø

Alle 13:20 il via del primo Inseguimento della Coppa del Mondo 2020/21. Per l'Italia ci sarà il solo Lukas Hofer, che partirà con il pettorale 14 ...

LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Lukas Hofer, credici! Rimonta possibile

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell'inseguimento maschile di Kontiolahti, valido come seconda prova della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021.

