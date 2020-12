LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Samuelsson sigla l’impresa. Lukas Hofer 16° dopo un ottimo avvio (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.15 La cronaca dell’Inseguimento maschile: vittoria di Samuelsson, battuto Johannes Boe 13.58 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE da Kontiolahti. L’appuntamento con il Biathlon è alle 15:15 per la staffetta femminile! A più tardi. 13.56 Ricapitoliamo l’ordine d’arrivo: 1. Samuelsson S. 2. Claude F. +15.8 3. Boe J. +19.5 4. Laegreid S. +23.9 5. Doll B. +27.9 6. Fak J. +37.3 7. Christiansen V. +42.0 8. Jacquelin E. +44.8 9. Dale J. +48.7 10. Fillon Maillet Q. +51.4 13.54 Hofer è purtroppo mancato nelle due serie in piedi dove ha sparato col 60%. Un vero peccato perchè ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA FEMMINILE DIDALLE 15.15 La cronaca dell’maschile: vittoria di, battuto Johannes Boe 13.58 E’ tutto per questada. L’appuntamento con ilè alle 15:15 per la staffetta femminile! A più tardi. 13.56 Ricapitoliamo l’ordine d’arrivo: 1.S. 2. Claude F. +15.8 3. Boe J. +19.5 4. Laegreid S. +23.9 5. Doll B. +27.9 6. Fak J. +37.3 7. Christiansen V. +42.0 8. Jacquelin E. +44.8 9. Dale J. +48.7 10. Fillon Maillet Q. +51.4 13.54è purtroppo mancato nelle due serie in piedi dove ha sparato col 60%. Un vero peccato perchè ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Samuelsson batte Johannes Boe di testa e va a prendersi la vitto… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per la prima staffetta della stagione: Norvegia e Svezia favorite, ma è lotta aperta per il podio #biat… - neveitalia : LIVE da Kontiolahti per la prima staffetta della stagione: Norvegia e Svezia favorite, ma è lotta aperta per il pod… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Lukas Hofer credici! Rimonta possibile - #Biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Kontiolahti in DIRETTA: sfida Norvegia-Svezia Italia in gara con Wierer e Vittozz… -