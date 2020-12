"L'incidente di percorso", e viene giù tutto. Travaglio spiazza anche la Gruber: chi porterà alla crisi (Di sabato 5 dicembre 2020) "In caso di incidente di percorso". Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, spiega cosa potrebbe accadere in caso di rotture sul Mes nella maggioranza. E il direttore del Fatto quotidiano conferma i retroscena impazziti dal Quirinale. "anche a me risulta che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non solo sia preoccupato, ma che abbia già fatto sapere a chi di dovere che nel caso di un incidente di percorso ad esempio sulla riforma del Mes nel voto del 9 dicembre in aula, non ci sarebbe un altro governo, ma si andrebbe a votare. Gli avrebbe detto: Io vi mando a votare, adesso". Le urne cadrebbero dunque in piena pandemia, nell'anno della prima tranche del Recovery Fund. Nessuno spazio, dunque, per giochi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) "In caso didi". Marco, ospite di Lillia Otto e mezzo su La7, spiega cosa potrebbe accadere in caso di rotture sul Mes nella maggioranza. E il direttore del Fatto quotidiano conferma i retroscena impazziti dal Quirinale. "a me risulta che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non solo sia preoccupato, ma che abbia già fatto sapere a chi di dovere che nel caso di undiad esempio sulla riforma del Mes nel voto del 9 dicembre in aula, non ci sarebbe un altro governo, ma si andrebbe a votare. Gli avrebbe detto: Io vi mando a votare, adesso". Le urne cadrebbero dunque in piena pandemia, nell'anno della prima trdel Recovery Fund. Nessuno spazio, dunque, per giochi, ...

