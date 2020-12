La vergogna degli emigrati italiani in quarantena e trattati come untori

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Gent.mo Dott. Feltri, a parte lo scempio quotidiano che si fa delle buone idee e delle buone pratiche da parte di chi sta in alto e ci governa facendo finta di rappresentarci, oggi si aggiunge un'altra "perla" che mi provoca un fortissimo turbamento. Parlo dell'imminente Dpcm con cui il capo del governo e compagnia stanno ancora lavorando per definire divieti e regole da rispettare in tempo di Natale. Molte cose cominciano a trapelare ma su tutto, una cosa non mi va giù. E cioè la sorte dei nostri connazionalidefiniti «quelli che vengono da fuori» oppure, quasi distrattamente, per tentare di fare un minimo di distinguo tra chi è in vacanza e chi fatica per portare il pane a casa, lavoratori all'estero, per i quali, semmai volessero tornare, pare sia obbligatoria la, a prescindere. Potrebbe sembrare cosa ovvia ma non lo è per niente. ...