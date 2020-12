La Juventus vince il derby (2-1) nel finale dopo oltre un’ora di buio alla Pirlo (Di sabato 5 dicembre 2020) La Juventus si salva quando è sull’orlo del baratro. È stata sotto nel derby fino al 78esimo per il gol al nono minuto di N’Koulu. La squadra gioca come fa sempre con Pirlo, ossia malissimo, non gioca, pallone che circola lentamente. L’ormai proverbiale buio alla Pirlo. Succede persino che Orsato annulla un gol di Cuadrado per fuorigioco di Bonucci. E l’incredibile è che Orsato viene richiamato al Var da Mazzoleni. Insomma una congiunzione astrale da cometa di Halley. Poi, come spesso capita, il Torino cala. E allora al 78’ la Juve riesce a pareggiare con McKennie, al suo primo gol in bianconero, di testa. La Juve continua ad attaccare. Il Torino non esce più dalla propria metà campo. Addirittura gli juventini protestano per un fallo di mano di Ansaldi ma Orsato e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Lasi salva quando è sull’orlo del baratro. È stata sotto nelfino al 78esimo per il gol al nono minuto di N’Koulu. La squadra gioca come fa sempre con, ossia malissimo, non gioca, pallone che circola lentamente. L’ormai proverbiale. Succede persino che Orsato annulla un gol di Cuadrado per fuorigioco di Bonucci. E l’incredibile è che Orsato viene richiamato al Var da Mazzoleni. Insomma una congiunzione astrale da cometa di Halley. Poi, come spesso capita, il Torino cala. E allora al 78’ la Juve riesce a pareggiare con McKennie, al suo primo gol in bianconero, di testa. La Juve continua ad attaccare. Il Torino non esce più dpropria metà campo. Addirittura gli juventini protestano per un fallo di mano di Ansaldi ma Orsato e ...

