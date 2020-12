Il piano di Conte per gestire l’altra crisi (Di sabato 5 dicembre 2020) C’è un clima da pre-crisi che avvolge il governo, soffia come vento burrascoso su Palazzo Chigi, che si ritrova per le mani un bel rompicapo da risolvere, che si somma a un momento di difficoltà e tensione sul fronte Covid, dopo le polemiche che hanno seguito l’ultimo dpcm e quelle che stanno precedendo la gestione del Recovery plan. Un puzzle che ha due tessere fondamentali: il voto del prossimo 9 dicembre sulla risoluzione di maggioranza in vista del Consiglio europeo e, a gennaio, il rimpasto. Alla prima voce si legga Mes, perché è di quello che si sta parlando. La lettera degli oltre 50 parlamentari del Movimento 5 stelle che hanno chiesto vivacemente che non si dia il via libera alla riforma del Fondo salva stati ha drammatizzato una situazione che nemmeno Giuseppe Conte immaginava così calda. Da giorni i pontieri della presidenza del Consiglio ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 5 dicembre 2020) C’è un clima da pre-che avvolge il governo, soffia come vento burrascoso su Palazzo Chigi, che si ritrova per le mani un bel rompicapo da risolvere, che si somma a un momento di difficoltà e tensione sul fronte Covid, dopo le polemiche che hanno seguito l’ultimo dpcm e quelle che stanno precedendo la gestione del Recovery plan. Un puzzle che ha due tessere fondamentali: il voto del prossimo 9 dicembre sulla risoluzione di maggioranza in vista del Consiglio europeo e, a gennaio, il rimpasto. Alla prima voce si legga Mes, perché è di quello che si sta parlando. La lettera degli oltre 50 parlamentari del Movimento 5 stelle che hanno chiesto vivacemente che non si dia il via libera alla riforma del Fondo salva stati ha drammatizzato una situazione che nemmeno Giuseppeimmaginava così calda. Da giorni i pontieri della presidenza del Consiglio ...

Capezzone : Poco fa a ?@mattino5? CLIPPINO (grazie a ?@strange_days_82?) Dalla parte di albergatori e ristoratori, contro il p… - Tg1Raiofficial : 'L'Italia sta affrontando la pandemia con grande attenzione e impegno da parte del Governo', lo dice il presidente… - giorgio_gori : Sono solo un sindaco ma qualcosa sulla gestione di strutture complesse l’ho imparata. Le strutture parallele creano… - BrunoRonchetti : RT @OGiannino: Con Conte ITA è Paese in cui il premier puó dire gonfiando gote che lui ha “risolto” i casi Alitalia e ILVA, dunque come dub… - maxrossello : RT @OGiannino: Con Conte ITA è Paese in cui il premier puó dire gonfiando gote che lui ha “risolto” i casi Alitalia e ILVA, dunque come dub… -