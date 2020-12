Il bel cantante Aiello fidanzato con Laura Torrisi (Di sabato 5 dicembre 2020) Il cantautore salentino Aiello è il fidanzato di Laura Torrisi? Sono in molti a porsi la stessa domanda, dopo l’addio a Luca Betti, infatti, il profilo Instagram della nota e talentuosa attrice ha cambiato rotta, e non abbiamo più auto dettagli sulle sue storie d’amore. Laura è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, anche se quando era fidanzata con Leonardo Pieraccioni prima e Luca Betti dopo, non disdegnava di condividere con i suoi follower momenti di coppia. Dopo l’addio con Luca Betti i fan avrebbero voluto un ritorno di fiamma con Pieraccioni, padre di sua figlia Martina e con il quale è sempre stato legata da un profondo sentimento. Tuttavia pare che nella vita dell’attore e comico toscano ci sia un’altra donna, Teresa Magni che dimostra una straordinaria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Il cantautore salentinoè ildi? Sono in molti a porsi la stessa domanda, dopo l’addio a Luca Betti, infatti, il profilo Instagram della nota e talentuosa attrice ha cambiato rotta, e non abbiamo più auto dettagli sulle sue storie d’amore.è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, anche se quando era fidanzata con Leonardo Pieraccioni prima e Luca Betti dopo, non disdegnava di condividere con i suoi follower momenti di coppia. Dopo l’addio con Luca Betti i fan avrebbero voluto un ritorno di fiamma con Pieraccioni, padre di sua figlia Martina e con il quale è sempre stato legata da un profondo sentimento. Tuttavia pare che nella vita dell’attore e comico toscano ci sia un’altra donna, Teresa Magni che dimostra una straordinaria ...

Ultime Notizie dalla rete : bel cantante Chi è Riccardo Zanotti, il bel cantante dei Pinguini Tattici Nucleari Metropolitan Magazine The Voice Senior, Bertè esplosiva, Jasmine sottotono: i momenti cult della 2° puntata

La seconda puntata di “The Voice Senior” regala tanti momenti cult, fra le rivelazioni di Loredana Bertè e la commozione di Clementino, mentre Jasmine appare un po’ sottotono.

Stash e Giulia Belmonte sono diventati genitori: "È nata Grace ed è la cosa più bella del mondo"

Stash è diventato papà. Il cantante dei The Kolors ha annunciato tramite una story su Instagram e un post la nascita della piccola Grace.

