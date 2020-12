I dubbi sulla morte di Maradona |  tra perquisizioni e chat private

Leggi su agi

(Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Le autorità giudiziarie argentine indagano a tutto campo per stabilire se ladi Diego Armando Maradona è stata una casualità oppure se ci sono responsabilità precise da parte dei medici che lo avevano in cura. La polizia di Buenos Aires ha perquisito l'ambulatorio della psichiatra Agustina Cosachov, il medico responsabile insieme al neurochirurgo Leopoldo Luque dell'assistenza sanitaria. Come riporta il quotidiano argentino 'La Nacion' citando fondi giudiziarie, gli inquirenti che indagano per omicidio colposo vogliono acquisire la documentazione relativa ai farmaci prescritti. Intanto la magistratura argentina ha messo sotto sequestro i dialoghi di unasu WhatsApp creata il 2 novembre fra Dalma, l'altra figlia Giannina, il figlio italiano Diego Armando junior, la psichiatra Agustina Cosachov, che seguiva ...