I controlli a Natale sulle strade e nelle stazioni: le linee guida del Viminale per le festività. Scuola: con criticità Regioni possono chiudere (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Viminale sta predisponendo le misure da adottare in vista delle Feste per spingere gli italiani a rispettare le norme dell'ultimo Dpcm. In questo quadro la ministra Luciana Lamorgese ha annunciato che circa 70mila militari si affiancheranno alle forze dell'ordine per i controlli. Non ci sarà una "militarizzazione delle città", però, "toccherà ad ognuno di voi evitare che ci siano file di persone ravvicinate". La sorveglianza sarà fatta "con equilibrio". Nella circolare inviata dal Viminale ai prefetti, si chiede attenzione alle "principali arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto" per monitorare gli spostamenti delle persone. Le linee guida firmate dal capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, toccano anche il tema del rientro a Scuola previsto ...

