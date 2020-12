Ghirelli: “Calcio e Covid, ecco come stiamo affrontando la crisi. Adesso abbiamo un piano” (Di sabato 5 dicembre 2020) Parola a Francesco Ghirelli.Il presidente della Lega Pro è intervenuto questa mattina nel corso del webinar dal titolo "Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza", eccezionalmente aperto a tutti e fruibile gratuitamente in diretta streaming, trasmesso sui social del giornale online Mediagol.it (Facebook, Twitch, YouTube e Periscope). Un evento organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – DEMS dell’Università degli Studi di Palermo.Di seguito, le sue dichiarazioni."crisi causa dalla pandemia? Per la prima volta il calcio italiano viene equiparato al comparto produttivo italiano, al settore industriale per intenderci. Questo, comporta e comporterà, la possibilità di utilizzare strumenti classici del settore industriale per ... Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) Parola a Francesco.Il presidente della Lega Pro è intervenuto questa mattina nel corso del webinar dal titolo "Lo sport ai tempi del: criticità e prospettiva di ripartenza", eccezionalmente aperto a tutti e fruibile gratuitamente in diretta streaming, trasmesso sui social del giornale online Mediagol.it (Facebook, Twitch, YouTube e Periscope). Un evento organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – DEMS dell’Università degli Studi di Palermo.Di seguito, le sue dichiarazioni."causa dalla pandemia? Per la prima volta il calcio italiano viene equiparato al comparto produttivo italiano, al settore industriale per intenderci. Questo, comporta e comporterà, la possibilità di utilizzare strumenti classici del settore industriale per ...

