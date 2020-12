**Francia: scontri a Parigi, fermate 22 persone** (Di sabato 5 dicembre 2020) Parigi, 5 dic. (Adnkronos) - Ventidue persone sono state fermate a Parigi in seguito agli scontri tra la polizia ed i manifestanti scesi nuovamente in piazza contro la legge sulla sicurezza. "Grazie alle forze dell'ordine mobilitate oggi - ha twittato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin - che in alcuni casi hanno affrontato individui molto violenti: 22 persone sono già state fermate". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020), 5 dic. (Adnkronos) - Ventidue persone sono statein seguito aglitra la polizia ed i manifestanti scesi nuovamente in piazza contro la legge sulla sicurezza. "Grazie alle forze dell'ordine mobilitate oggi - ha twittato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin - che in alcuni casi hanno affrontato individui molto violenti: 22 persone sono già state".

