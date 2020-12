Dodi Battaglia: età, altezza, peso, nome vero, le 3 mogli, 4 figli, ex compagna, la malattia (Di sabato 5 dicembre 2020) Deve gran parte del suo successo al famoso sodalizio artistico con i Pooh ma, in realtà, Dodi Battaglia ha esordito molto prima in ambito musicale. Nato in una famiglia di musicisti (suo nonno suonava il mandolino e il pianoforte, suo padre il violino e suo zio la chitarra) il suo talento si è palesato a soli 5 anni, quando ha iniziato a studiare fisarmonica. Infine all’età di 12 anni si è innamorato della chitarra. Bolognese di nascita ha cominciato a muovere i primi passi nella musica nella sua città, entrando a far parte dei Meteors: il suo primo gruppo che faceva da spalla a niente di meno che Gianni Morandi. Dodi Battaglia è diventato un membro dei Pooh nel 1968, quando ha sostituito l’ex chitarrista Mauro Bertoli. All’epoca aveva solo 17 anni. Cerchiamo di conoscere meglio il ... Leggi su tuttivip (Di sabato 5 dicembre 2020) Deve gran parte del suo successo al famoso sodalizio artistico con i Pooh ma, in realtà,ha esordito molto prima in ambito musicale. Nato in una famiglia di musicisti (suo nonno suonava il mandolino e il pianoforte, suo padre il violino e suo zio la chitarra) il suo talento si è palesato a soli 5 anni, quando ha iniziato a studiare fisarmonica. Infine all’età di 12 anni si è innamorato della chitarra. Bolognese di nascita ha cominciato a muovere i primi passi nella musica nella sua città, entrando a far parte dei Meteors: il suo primo gruppo che faceva da spalla a niente di meno che Gianni Morandi.è diventato un membro dei Pooh nel 1968, quando ha sostituito l’ex chitarrista Mauro Bertoli. All’epoca aveva solo 17 anni. Cerchiamo di conoscere meglio il ...

