Cragno | «Europa? E se ci andassi col Cagliari? Qui progetto vero»

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport delle ambizioni in rossoblù e del sogno Azzurro Il portiere del Cagliari Alessio Cragno non ha dubbi: si può diventare grandi anche in Sardegna. Ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport, a cui ha rilasciato una lunga intervista. «Stiamo stentando a decollare perché c'è stato un cambiamento profondo. Innanzitutto l'allenatore nuovo, perché ci sono molti giovani. Dobbiamo andare meno volte in svantaggio ed essere meno altalenanti. Ma stiamo crescendo».

