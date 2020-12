Coronavirus, le vittime scendono a 662. I contagiati sono 21.052 ma con quasi 18mila tamponi in meno (Di sabato 5 dicembre 2020) Il bollettino del 5 dicembre Diminuiscono i tamponi e i casi da Coronavirus. sono rispettivamente +21.052 nuovi positivi con 194.984 tamponi, contro i 24.099 e 212.741 tamponi di ieri. Stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute il Veneto registra l’aumento più grande nei nuovi casi: +3.607. sono 662 i nuovi decessi, in calo da ieri (814) e 3.517 le persone ricoverate in terapia intensiva (+192, ieri erano +201). Il numero di ricoverati con sintomi passa da 31.200 a 30.158, un ulteriore calo, questa volta di 1.042 unità, mentre il numero di pazienti guariti e dimessi aumenta da 872.385 a 896.308 (+23.923, contro il +25.576 di ieri). Attualmente sono 754.169 le persone positive al Coronavirus in Italia. I ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) Il bollettino del 5 dicembre Diminuiscono ie i casi darispettivamente +21.052 nuovi positivi con 194.984, contro i 24.099 e 212.741di ieri. Stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute il Veneto registra l’aumento più grande nei nuovi casi: +3.607.662 i nuovi decessi, in calo da ieri (814) e 3.517 le persone ricoverate in terapia intensiva (+192, ieri erano +201). Il numero di ricoverati con sintomi passa da 31.200 a 30.158, un ulteriore calo, questa volta di 1.042 unità, mentre il numero di pazienti guariti e dimessi aumenta da 872.385 a 896.308 (+23.923, contro il +25.576 di ieri). Attualmente754.169 le persone positive alin Italia. I ...

