Comunità energetiche e uso rinnovabili: lunedì se ne discute in virtual meeting (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl nostro Paese necessita di un passaggio repentino dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, battaglia che il Movimento 5 Stelle porta avanti sin dalla sua nascita. Nel solco di questa riconversione ecologica, capace di generare nuova occupazione e opportunità di progresso, il Governo sta fortemente spingendo la creazione delle "Comunità energetiche", che consentono ai cittadini autoprodursi l'energia tramite impianti di loro stessa proprietà. Ciò permetterà di snellire il costo delle bollette, di ridurre l'uso delle fonti fossili e di creare nuovi posti di lavoro, mettendo in moto l'intero tessuto economico. Ritenendo l'argomento di estremo interesse, domani, lunedì 7 dicembre (dalle 16 alle 18.30) ho organizzato un virtual meeeting su Zoom dal titolo "Guardare al ...

