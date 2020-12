Chi era Antonio Zanicchi, il fratello di Iva, ucciso dal Covid-19 (Di sabato 5 dicembre 2020) Un grande lutto ha colpito Iva, anche suo fratello Antonio Zanicchi, pensionato Eni di 77 anni, aveva contratto il terribile virus e proprio coma la cantante era stato ricoverato nei giorni scorsi. Antonio Zanicchi è morto all’età di 77 anni presso l’ospedale di Vimercate dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per colpa del Covid-19, la sua situazione sanitaria è precipitato nel giro di due giorni. Antonio aveva anche una patologia pregressa. Inatti, lei è riuscita a guarire, lui invece che soffriva anche di problemi al cuore, non ce l’ha fatta a causa di una polmonite bilaterale causata dall’infezione da Covid. Il fratello di Iva Zanicchi, Antonio era figlio di Zefiro ed Elsa Raffaelli. A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Un grande lutto ha colpito Iva, anche suo, pensionato Eni di 77 anni, aveva contratto il terribile virus e proprio coma la cantante era stato ricoverato nei giorni scorsi.è morto all’età di 77 anni presso l’ospedale di Vimercate dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per colpa del-19, la sua situazione sanitaria è precipitato nel giro di due giorni.aveva anche una patologia pregressa. Inatti, lei è riuscita a guarire, lui invece che soffriva anche di problemi al cuore, non ce l’ha fatta a causa di una polmonite bilaterale causata dall’infezione da. Ildi Ivaera figlio di Zefiro ed Elsa Raffaelli. A ...

