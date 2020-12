Chi è Kika di Amici 2020? La sua storia tra bullismo musica (Di sabato 5 dicembre 2020) Federica La Rocca, in arte Kika, è una delle nuove cantanti di Amici 2020/21, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nata nel 1998 e originaria di Caltanissetta, è alta 165 cm e da sempre ama cantare. Quando è arrivata nel programma, Federica ha confessato di essere stata vittima di bullismo in giovane età e per questo ha sofferto di depressione, per la quale ha dovuto addirittura abbandonare la scuola. Fortunatamente, da questo periodo buio è riuscita a venir fuori grazie alla musica e alla passione per il canto, che l’hanno aiutata, non solo a sfogarsi, ma anche ad acquisire più fiducia in se stessa. Sabato 5 dicembre, alle 14:10 su Canale 5, torna “Amici 20“, il talent di Maria De Filippi. Nella quarta puntata la cantante Kika dovrà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Federica La Rocca, in arte, è una delle nuove cantanti di/21, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nata nel 1998 e originaria di Caltanissetta, è alta 165 cm e da sempre ama cantare. Quando è arrivata nel programma, Federica ha confessato di essere stata vittima diin giovane età e per questo ha sofferto di depressione, per la quale ha dovuto addirittura abbandonare la scuola. Fortunatamente, da questo periodo buio è riuscita a venir fuori grazie allae alla passione per il canto, che l’hanno aiutata, non solo a sfogarsi, ma anche ad acquisire più fiducia in se stessa. Sabato 5 dicembre, alle 14:10 su Canale 5, torna “20“, il talent di Maria De Filippi. Nella quarta puntata la cantantedovrà ...

thisisacasino : ma scusate se io voglio vedere le lezioni anche degli altri che non siano kika, martina e riccardo, arianna, deddy,… - premini__ : RT @chromaticcgem: comunque i prof hanno empatia per chi vogliono, uno che non rispetta niente viene premiato ma una kika che si fa un culo… - chromaticcgem : comunque i prof hanno empatia per chi vogliono, uno che non rispetta niente viene premiato ma una kika che si fa un… - elickzs : Hanno messo in sfida Kika che ha sempre cantato bene e si è comportata in modo umile, e non Arianna che ha sempre c… - Sadgirlbbyy : RT @AliceB4042: Kika è una persona dolcissima, che si preoccupa sempre di far sorridere gli altri, si prende cura di chi le sta intorno, cr… -