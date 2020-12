Burnley-Everton 1-1 | partita all’inglese fino all’ultimo

(Di sabato 5 dicembre 2020) È finita 1-1 tra. I padroni di casa sono andati in vantaggio dopo appena tre minuti con un tiro da fuori di Brady. È il secondo gol consecutivo da fuori area che subisce la squadra di Ancelotti, dopo quello con cui il Leeds ha espugnato Goodison Park. Ancelotti ha cominciato lacon la difesa a tre. Poi, ha cambiato a causa dell’infortunio di Delph ed è tornato allo schema di inizio stagione col ritorno del centrocampo composto da Doucouré, Allan e André Gomes. Il pareggio a fine primo tempo, figlio della premiata coppia Richarlison Calvert-Lewin: cross rasoterra e gol in scivolata del centravanti che così è salito a undici reti. Nel secondo tempo, si è vista un’altra, combattutaal termine. Protagonista il portiere delche ha compiuto due ...

Secondo pareggio in campionato per i Toffees che contro il Burnley (in gol con Brady) conquistano un punto grazie alla rete di Calvert-Lewin ...Nel match valevole per l'undicesima giornata di Premier League 2020/2021, Burnley ed Everton non vanno oltre l'1-1.