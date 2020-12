Amici 20 | l’allieva Kika vince la sfida e si riprende la felpa

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 5 dicembre 2020) Durante il daytime di giovedì tre dicembre e quello di venerdì quattro dicembre di20, andato in onda alle ore diciannove su Italia Uno, abbiamo assistito alla preparazione dellada parte di(Francesca Della Rocca all’anagrafe). Il modo su come affrontare i brani che le sono stati assegnati dalla sua coach hanno causato in lei non pochi problemi, tanto da spingere la ragazza ad abbandonare la sala prove e di avere un diverbio con Arisa. Nella quarta puntata di20 mandata in onda oggi, sabato cinque dicembre, l’aspirante cantante ha dovuto gareggiare contro Giulia, ragazza che è stata scovata da Anna Pettinelli e che, secondo lei, ha grandi doti vocali, soprattutto a livello di intonazione. Quello che manca all’interno della scuola didi Maria De Filippi secondo la ...