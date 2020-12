Viminale: droni, posti di blocco e controlli in case, ecco il piano di vigilanza anti Covid per il Natale (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'In un sistema liberal democratico non possiamo entrare in casa delle persone' ha detto Giuseppe Conte nel raccomandare agli italiani di passare il periodo natalizio in casa senza fare veglioni o cene ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'In un sistema liberal democratico non possiamo entrare in casa delle persone' ha detto Giuseppe Conte nel raccomandare agli italiani di passare il periodo natalizio in casa senza fare veglioni o cene ...

I controlli "a imbuto" e la caccia coi droni a cenoni e veglioni abusivi

Il piano voluto dall'esecutivo e messo nero su bianco nel nuovo Dpcm implica una mobilità ridottissima dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Come accaduto a Pasqua - quando eravamo in pieno lockdown ...

