Verso un Natale in giallo, quali sono le prime Regioni a riaprire i confini: oggi il nuovo report sull’Indice Rt (Di venerdì 4 dicembre 2020) Altro giro, altra corsa. È oggi, 4 dicembre, il giorno in cui l’Italia potrebbe cambiare di nuovo la sua composizione di colori anti Covid e incamminarsi Verso il periodo natalizio con un numero maggiore di zone gialle. Sulla base del monitoraggio settimanale atteso dall’Istituto Superiore di Sanità, il ministro Speranza firmerà le nuove ordinanze che da domenica 6 dicembre permetteranno a nuove Regioni di riaprire i propri confini. Le Regioni dal rosso fino al giallo Andando per gradi e partendo dalle condizioni più a rischio, le Regioni che dalla zona rossa potrebbero passare a quella arancione sono Toscana e Alto Adige. «La Toscana ha già dati fra zona gialla e arancione», ha anticipato il presidente di ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020) Altro giro, altra corsa. È, 4 dicembre, il giorno in cui l’Italia potrebbe cambiare dila sua composizione di colori anti Covid e incamminarsiil periodo natalizio con un numero maggiore di zone gialle. Sulla base del monitoraggio settimanale atteso dall’Istituto Superiore di Sanità, il ministro Speranza firmerà le nuove ordinanze che da domenica 6 dicembre permetteranno a nuovedii propri. Ledal rosso fino alAndando per gradi e partendo dalle condizioni più a rischio, leche dalla zona rossa potrebbero passare a quella arancioneToscana e Alto Adige. «La Toscana ha già dati fra zona gialla e arancione», ha anticipato il presidente di ...

rtl1025 : ?? #Conte: 'Abbiamo evitato un #lockdown generalizzato ma ora, verso il #Natale, non dobbiamo abbassare la guardia p… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Ancora chiusure e restrizioni… - matteosalvinimi : Verso le 18 LIVE Instagram e Facebook domenicale per chi c’è, parliamo un po’ insieme dei fatti del giorno. Un abbr… - EdTroiano : Verso un Natale blindato per bloccare la Pandemia Il presidente del Consiglio: “Non abbassare la guardia” La prot… - machyaer : RT @intuslegens: Ci stanno sostanzialmente vietando il Natale. Ebbene, in Italia è talmente radicato il servilismo verso i potenti, che ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Natale Verso Natale, i nuovi obblighi - Il piccolo Il Piccolo Spostamenti tra Comuni vietati a Natale, S.Stefano e Capodanno

ROMA (ITALPRESS) – Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), mentre il 25 e il 2 ...

Una "challenge" su Instagram per attendere il Natale praticando azioni e sentimenti positivi: l'idea di una psicologa perugina

Si chiama #25giorniper ed è la sfida social-reale per vivere in maniera appagante e consapevole la propria vita, rendendo migliore anche quella degli altri, ideata da Roberta Carta ...

ROMA (ITALPRESS) – Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), mentre il 25 e il 2 ...Si chiama #25giorniper ed è la sfida social-reale per vivere in maniera appagante e consapevole la propria vita, rendendo migliore anche quella degli altri, ideata da Roberta Carta ...