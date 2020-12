Ultime Notizie Roma del 04-12-2020 ore 09:10 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier Conte ieri in conferenza stampa stiamo evitando il nuovo lockdown generalizzato il premier ha illustrato le nuove misure contro il covid e dal 21 al 6 vietati in tutti gli spostamenti da una regione all’altra Anche per raggiungere le seconde case nei giorni 25 e 26 dicembre primo gennaio vietati anche gli spostamenti da un comune all’altro record di nuovi casi 993 morti in una sola giornata 23225 i nuovi casi di coronavirus 226729 tamponi effettuati sono quindi 993 i decessi registrati nelle precedenti 24 ore mai così tanti la inizio pandemia il 27 marzo scorso erano stati 919 il picco più alto della prima Ondata Arcurivaccini gratis per tutti obbligatori per nessuno si parte alla fine di gennaio se i tempi verranno rispettati vaccinazione di massa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier Conte ieri in conferenza stampa stiamo evitando il nuovo lockdown generalizzato il premier ha illustrato le nuove misure contro il covid e dal 21 al 6 vietati in tutti gli spostamenti da una regione all’altra Anche per raggiungere le seconde case nei giorni 25 e 26 dicembre primo gennaio vietati anche gli spostamenti da un comune all’altro record di nuovi casi 993 morti in una sola giornata 23225 i nuovi casi di coronavirus 226729 tamponi effettuati sono quindi 993 i decessi registrati nelle precedenti 24 ore mai così tanti la inizio pandemia il 27 marzo scorso erano stati 919 il picco più alto della prima Ondata Arcurivaccini gratis per tutti obbligatori per nessuno si parte alla fine di gennaio se i tempi verranno rispettati vaccinazione di massa ...

amnestyitalia : ?? Ultime notizie: Iran, l'esecuzione di Ahmadreza Djalali risulta posticipata per i prossimi giorni, ma la situazio… - Agenzia_Ansa : In #Austria, in vista delle #vacanze di #Natale, scatta l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. Non bas… - fanpage : Primi vaccini Pfizer arrivati nel Regno Unito: trasferiti un un luogo segreto - corgiallorosso : Verso il Sassuolo. Torna #Kumbulla, #Cristante avanza - Assotrasporti : Neve nel cuneese: scatta il piano emergenza sulla A6 Torino-Savona. Stop ai mezzi pesanti tra Carmagnola-Savona (di… -