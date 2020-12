The Crown 4, la Famiglia Reale frustrata dal ritratto delle cugine segrete della Regina (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Famiglia Reale sarebbe frustrata e infastidita dall'episodio delle cugine segrete della Regina chiuse in un istituto psichiatrico narrato dalla quarta stagione di The Crown. Uno degli episodi più dolorosi di The Crown riguarda la scoperta dell'esistenza di due cugine segrete della Regina la cui messa in scena sarebbe risultata frustrante per la Famiglia Reale. In The Crown, la principessa Margaret scopre di avere due cugine che erano state abbandonate dai reali in un istituto psichiatrico nel Surrey. Mentre gran parte dello show è romanzata, la storia di Katherine e Nerissa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lasarebbee infastidita dall'episodiochiuse in un istituto psichiatrico narrato dalla quarta stagione di The. Uno degli episodi più dolorosi di Theriguarda la scoperta dell'esistenza di duela cui messa in scena sarebbe risultata frustrante per la. In The, la principessa Margaret scopre di avere dueche erano state abbandonate dai reali in un istituto psichiatrico nel Surrey. Mentre gran parte dello show è romanzata, la storia di Katherine e Nerissa ...

