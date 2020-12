Solo Abruzzo in rosso: i nuovi colori dell'Italia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Passano da rosse ad arancioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, resta rossa l’Abruzzo e arancioni Calabria, Basilicata, Lombardia e Piemonte. Varie regioni da arancioni diventano gialle. Il ministro della Salute, Roberto, Speranza, firmerà 3 nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) tenutasi oggi. Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Con la seconda le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzanopassano da area rossa ad area arancione. Con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Passano da rosse ad arancioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, resta rossa l’e arancioni Calabria, Basilicata, Lombardia e Piemonte. Varie regioni da arancioni diventano gialle. Il ministroa Salute, Roberto, Speranza, firmerà 3 nuove ordinanze sulla base dei datia Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) tenutasi oggi. Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Con la seconda le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzanopassano da area rossa ad area arancione. Con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre.

HuffPostItalia : Solo Abruzzo in rosso: i nuovi colori dell'Italia - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: Solo Abruzzo in rosso: i nuovi colori dell'Italia - ErmannoKilgore : RT @HuffPostItalia: Solo Abruzzo in rosso: i nuovi colori dell'Italia - jimihendrix1980 : RT @HuffPostItalia: Solo Abruzzo in rosso: i nuovi colori dell'Italia - asl2abruzzo : RT @HuffPostItalia: Solo Abruzzo in rosso: i nuovi colori dell'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Solo Abruzzo Solo Abruzzo in rosso: i nuovi colori dell'Italia L'HuffPost Sisma, quasi 15 mila domande per danni lievi: più 66,5% rispetto al 2019

Sono 14685, nel 2020, le richieste di contributo per la riparazione degli edifici privati che hanno subito danni lievi con il sisma del 2016.

Covid, test antigenici: sottoscritto in Abruzzo l’accordo con i pediatri

E’ stato infatti sottoscritto dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, l’accordo integrativo tra la Regione e i sindacati della Pediatria di libera scelta ...

Sono 14685, nel 2020, le richieste di contributo per la riparazione degli edifici privati che hanno subito danni lievi con il sisma del 2016.E’ stato infatti sottoscritto dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, l’accordo integrativo tra la Regione e i sindacati della Pediatria di libera scelta ...