Silvia Romano, nuove testimonianze choc sul rapimento della volontaria (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nell’intervista rilasciata a Le Iene da una persona che ha collaborato alle ricerche di Silvia Romano sono emerse nuove ed inquietanti verità sul rapimento. Silvia Romano poteva essere liberata prima? Silvia Costanza Romano, la giovane volontaria originaria di Milano che lavora per Africa Milele Onlus, fu rapita tra il 20 ed il 21 novembre 2018 in Kenya, nel villaggio di Chamaka. La ragazza è stata liberata, tra innumerevole polemiche, dopo 500 giorni di prigionia in Somalia, e lo scorso 8 maggio è tornata in Italia, ricongiungendosi finalmente con i familiari. Tuttavia, Le Iene hanno intervistato una persona che avrebbe partecipato alle ricerche della Romano, la quale sostiene che si sarebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nell’intervista rilasciata a Le Iene da una persona che ha collaborato alle ricerche disono emerseed inquietanti verità sulpoteva essere liberata prima?Costanza, la giovaneoriginaria di Milano che lavora per Africa Milele Onlus, fu rapita tra il 20 ed il 21 novembre 2018 in Kenya, nel villaggio di Chamaka. La ragazza è stata liberata, tra innumerevole polemiche, dopo 500 giorni di prigionia in Somalia, e lo scorso 8 maggio è tornata in Italia, ricongiungendosi finalmente con i familiari. Tuttavia, Le Iene hanno intervistato una persona che avrebbe partecipato alle ricerche, la quale sostiene che si sarebbe ...

LegaSalvini : ++ LE IENE, RAPIMENTO DI SILVIA ROMANO: 'TROVATA DUE VOLTE MA NON LIBERATA. LO STOP ALLE RICERCHE VOLUTO DALL'ITALI… - redazioneiene : Oltre cinquecento giorni in mano ai sequestratori. Forse per colpa di qualcuno che ha cercato di arricchirsi sul su… - Castelletta61 : A lavorare. Invece silvia Romano in africa a stronzeggiare si. - marcocatalini2 : 'Sciacalli' italiani hanno ritardato la liberazione di Silvia Romano? - Le Iene - praparelli : @TWDDarylRick Considerata l'indagine delle Iene su Silvia Romano, se ha qualche fondamento, mi viene da credere che… -