Rivoluzione rosa in magistratura. Prima donna Pg a Milano. Francesca Nanni sulla poltrona che fu di Borrelli. Ma la parità di genere in magistratura è un miraggio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Anche nella magistratura la parità di genere inizia a farsi concretamente largo. Dopo decenni in cui le donne sono state tenute distanti dagli incarichi di vertice e dopo la Rivoluzione avviata con la presidenza della Corte Costituzionale affidata a Marta Cartabia e la nomina a presidente aggiunto della Cassazione di Margherita Cassano, il Csm ha nominato procuratore generale di Milano un'altra donna, Francesca Nanni (nella foto), attuale pg a Cagliari. Un incarico quest'ultimo appannaggio sinora soltanto di uomini, tra cui Francesco Saverio Borrelli, lo storico capo del pool di Mani pulite. LA SCELTA. Palazzo dei Marescialli ha preso la rivoluzionaria decisione con un plenum diviso. Sono stati infatti quattordici i ...

