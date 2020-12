Protezione civile Campania: allerta meteo per vento forte e mare agitato (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo per “Venti forti o localmente molto forti da Sud-Sud-Est con raffiche“. Il mare si presenterà agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso è valido a partire dalle 6 di domani mattina, sabato 5 dicembre, fino alla stessa ora di domenica 6 dicembre. E’ fatta raccomandazione alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi con particolare riferimento al monitoraggio del verde pubblico e alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regioneha emanato un avviso di avverse condizioniper “Venti forti o localmente molto forti da Sud-Sud-Est con raffiche“. Ilsi presenteràcon possibiliggiate lungo le coste esposte. L’avviso è valido a partire dalle 6 di domani mattina, sabato 5 dicembre, fino alla stessa ora di domenica 6 dicembre. E’ fatta raccomandazione alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi con particolare riferimento al monitoraggio del verde pubblico e alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

chetempochefa : 'Vaccinarsi non è un atto di protezione individuale, vaccinarsi è un gesto di responsabilità civile, che rende la n… - insopportabile : Tre vittime e ADESSO il momento più pericoloso. ATTENZIONE - NON RISCHIATE NESSUNO SPOSTAMENTO - FATE RIFERIMENTO A… - matteosalvinimi : Un grazie alla macchina del soccorso, Regione e sindaci, Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine, Protezione civile e v… - filipponico1962 : RT @Adnkronos: L'ex capo della Protezione Civile commenta in un post su Facebook la situazione covid in Italia - drago060710 : RT @PiacenzaSera: Allerta meteo per forte vento e temporali in Appennino - Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione civile La grande nevicata domani sera: allerta della Protezione Civile, ecco le previsioni zona per zona l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Emergenza alluvioni, tavolo tecnico con l'assessore Catalfamo: "La Regione è accanto ai Comuni"

La Regione Calabria è accanto ai Comuni". Alla riunione è intervenuto il capo struttura della Uoa Protezione civile, Antonio Nisticò. Presenti anche i dirigenti del dipartimento regionale ...

Forti raffiche di vento e mare agitato: nuova allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo per "Venti forti o localmente molto forti da Sud-Sud-Est con raffiche". Il mare si presenterà agitato con p ...

La Regione Calabria è accanto ai Comuni". Alla riunione è intervenuto il capo struttura della Uoa Protezione civile, Antonio Nisticò. Presenti anche i dirigenti del dipartimento regionale ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo per "Venti forti o localmente molto forti da Sud-Sud-Est con raffiche". Il mare si presenterà agitato con p ...