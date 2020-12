Porto di Salerno | flash mob di FDI contro il decreto “insicurezza” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Riteniamo incredibile che in questo momento il governo italiano invece di pensare ai bisogni delle famiglie, si sta occupando di unche smantella il vecchiosull’immigrazione” con questa motivazione anche la presidenza provinciale di Fratelli D’Italia ha promosso, presso ildi, simbolo dei precedenti sbarchi, unmob per dire no al possibile arrivo di altri immigrati. Il senatore Antonio Iannone non Nas onde la sua perplessità e preoccupazione rispetto al, sostenuto nell’iniziativa salernitana dal consigliere regionale Nunzio Carpentieri, ed il presidente provinciale del partito Giuseppe Fabbricatore. Assente per impegni a Roma il parlamentare Edmondo Cirielli. Uno striscione ha ...