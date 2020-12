Pensioni invalidità 2020: Governo apre spiraglio sull’aumento dal 75 al 99%? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le ultime novità sulle Pensioni di invalidità, dopo giorni di polemica in cui gli invalidi parziali chiedono a gran voce pari dignità degli invalidi totali, ossia che l’aumento concesso con la sentenza n°152 del 2020 venga esteso anche a quanti hanno una percentuale di invalidità dal 74 al 99%, giungono dalla ripresa nel gruppo facebook ‘Invalidi civili Uniti per i diritti e dignità’ delle interessanti dichiarazioni rilasciate ad Agosto ad Avvenire da Giuseppe Recinto, Consigliere del Presidente del Consiglio in materia di disabilità. In quel periodo fa notare il Signor Sirio F. che Recinto rispondendo all’intervista pare aprire un importante spiraglio che andrebbe a colmare le ultime rimostranze pervenute. Le parole suonano come rassicuranti, in quanto il Governo non ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le ultime novità sulledi, dopo giorni di polemica in cui gli invalidi parziali chiedono a gran voce pari dignità degli invalidi totali, ossia che l’aumento concesso con la sentenza n°152 delvenga esteso anche a quanti hanno una percentuale didal 74 al, giungono dalla ripresa nel gruppo facebook ‘Invalidi civili Uniti per i diritti e dignità’ delle interessanti dichiarazioni rilasciate ad Agosto ad Avvenire da Giuseppe Recinto, Consigliere del Presidente del Consiglio in materia di disabilità. In quel periodo fa notare il Signor Sirio F. che Recinto rispondendo all’intervista pare aprire un importanteche andrebbe a colmare le ultime rimostranze pervenute. Le parole suonano come rassicuranti, in quanto ilnon ...

