Napoli, l’agente di Koopmeiners: «Gli azzurri lo hanno seguito, io firmerei subito» (Di venerdì 4 dicembre 2020) l’agente di Koopmeiners ha parlato dell’interessate del Napoli per il calciatore Nonostante il rigore sbagliato contro il Napoli, Koopmeiners è uno dei migliori prospetti del calcio olandese. Il centrocampista dell’AZ piace proprio agli azzurri e, ai microfoni di Radio Marte, Bart Baving, agente del calciatore, ha parlato dell’interesse del club partenopeo nei confronti del suo assistito. «Koopmeiners ama l’Italia, ci trascorre sempre le vacanze. Gli piace il campionato e gli piacerebbe giocare in Serie A. Non mi meraviglio del fatto che il Napoli lo segua, mi sembra un tipo di giocatore che potrebbe fare comodo. È un orgoglio sapere che ci si sta interessando a questo ragazzo e che i tifosi azzurri l’abbiano apprezzato. Il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020)diha parlato dell’interessate delper il calciatore Nonostante il rigore sbagliato contro ilè uno dei migliori prospetti del calcio olandese. Il centrocampista dell’AZ piace proprio aglie, ai microfoni di Radio Marte, Bart Baving, agente del calciatore, ha parlato dell’interesse del club partenopeo nei confronti del suo assistito. «ama l’Italia, ci trascorre sempre le vacanze. Gli piace il campionato e gli piacerebbe giocare in Serie A. Non mi meraviglio del fatto che illo segua, mi sembra un tipo di giocatore che potrebbe fare comodo. È un orgoglio sapere che ci si sta interessando a questo ragazzo e che i tifosil’abbiano apprezzato. Il ...

