Napoli-Juventus Women, un testa-coda che può rivelarsi insidioso (Di venerdì 4 dicembre 2020) Domani prenderà il via la nona giornata della Serie A Femminile e tra le partite di questo turno c'è anche Napoli-Juventus Women. E' il primo vero testa-coda di quest'anno con le bianconere che attualmente occupano la vetta della classifica, mentre le azzurre si trovano solitarie all'ultimo posto. L'esito della gara però potrebbe non essere così scontato come sembra. Napoli ora serve l'orgoglio Il ritorno in Serie A è stato in agrodolce per il Napoli. Dopo 8 giornate disputate, le azzurre hanno conquistato solo un punto, frutto del pareggio con la San Marino Academy dell'ultimo turno disputato. Contro l'Empoli e contro il Milan invece, avevano dimostrato di essere in crescita, ma ciò non era bastato ad evitare la sconfitta. L'ultima gara giocata invece è stata ...

