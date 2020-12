Maxi processo Rinascita-Scott, in 355 rinviati a giudizio tra politici, mafiosi e imprenditori. Tutti i nomi (Di venerdì 4 dicembre 2020) politici, mafiosi, imprenditori e professionisti. Per la Dda di Catanzaro erano Tutti al servizio della cosca Mancuso di Limbadi e per questo i pm hanno chiesto e ottenuto ieri il rinvio a giudizio. Sono 355 complessivamente gli imputati mandati a processo dal gup Claudio Paris al termine delle udienze preliminari di “Rinascita-Scott” concluse a Roma, nell’aula bunker di Rebibbia. Il processo, per loro, inizierà il prossimo 13 gennaio davanti al Tribunale di Vibo Valentia nella nuova aula bunker allestita nel polo industriale di Lamezia Terme. Tra gli imputati che hanno scelto il rito ordinario e che sono stati rinviati a giudizio ci sono anche il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, l’ex assessore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020)e professionisti. Per la Dda di Catanzaro eranoal servizio della cosca Mancuso di Limbadi e per questo i pm hanno chiesto e ottenuto ieri il rinvio a. Sono 355 complessivamente gli imputati mandati adal gup Claudio Paris al termine delle udienze preliminari di “” concluse a Roma, nell’aula bunker di Rebibbia. Il, per loro, inizierà il prossimo 13 gennaio davanti al Tribunale di Vibo Valentia nella nuova aula bunker allestita nel polo industriale di Lamezia Terme. Tra gli imputati che hanno scelto il rito ordinario e che sono statici sono anche il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, l’ex assessore ...

