Maria Teresa Ruta vuole condurre Domenica In: ecco la reazione di Mara Venier (Di venerdì 4 dicembre 2020) In queste ultime ore Maria Teresa Ruta ha lanciato un messaggio fortissimo dalla casa del GF VIP 5 alla conduttrice Rai Mara Venier. Infatti la mamma di Guenda Goria è finita al centro dell'attenzione per un'affermazione riguardo un suo sogno nel cassetto. Parlando con Cristiano Malgioglio, infatti, la showgirl ha rivelato di voler condurre Domenica In. La sua dichiarazione ha fatto molto scalpore ed è arrivata prontamente all'orecchio di Mara Venier. L'attuale conduttrice del talk show Domenicale ha risposto ironicamente ma anche in modo piuttosto pungente. Grande Fratello VIP: la confessione di Maria Teresa Ruta Da quando Cristiano Malgioglio è entrato nella casa del ...

